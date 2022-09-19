Донецк, 19 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В результате обстрела киевских войск в Донецке погибли 13 мирных жителей, сообщил 19 сентября мэр города Алексей Кулемзин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Он рассказал об ударе ВСУ по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка.

«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан», — написал мэр города в личном телеграм-канале.

Количество жителей, получивших ранение при обстреле, в настоящий момент уточняется.

В СЦКК зафиксировали артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка снарядами калибра 155 мм.