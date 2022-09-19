Москва, 19 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Росморпорт принял решение осуществить модернизацию четырёх ледоколов-ветеранов предприятия проекта 1105. «Капитанская речная» серия включает в себя корабли «Капитан Букаев», «Капитан Зарубин», «Капитан Чадаев», «Капитан Чечкин», относящиеся к классу «река-море». Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Ледоколы Капитан Николаев , Иван Крузенштерн и Капитан Зарубин

Целью модернизации судов является продление срока эксплуатации и обеспечение коммерческого использования в периоды вне ледовой навигации. Окончание разработки технического проекта запланировано на весну 2023 года. Планируется, что работы по модернизации начнутся в 2025 году и завершатся в 2030 году.

Отмечается, что в проекте модернизации будет предусмотрена замена устаревших и выработавших свой эксплуатационный ресурс основных и вспомогательных механизмов, обновление систем управления и повышение класса автоматизации судов, оптимизация каютного фонда для проведения судовой практики курсантов учебных заведений и общее существенное улучшение условий пребывания экипажей ледоколов.

Ледоколы проекта 1105 были построены в Финляндии в 1977−78 годах по заказу СССР. Линейные ледоколы способны работать во льду толщиной до 1 метра. Суда предназначены работы в морских портах юга, запада и севера России для осуществления проводки караванов судов в условиях сложной ледовой обстановки, а также в качестве портовых ледоколов. Всего было построено шесть судов.

Как сообщалоИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России (91%) поддерживают развитие судостроения в стране и размещение отечественными компаниями заказов на строительство судов исключительно на российских верфях.

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