Москва, 19 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России высокоточным оружием за сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике более 200 киевских боевиков и 11 единиц бронетехники, сообщили 19 сентября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

Отмечается, что в течение суток высокоточным оружием ВКС нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад в районах населённых пунктов Торецк, Зайцево, Николаевка, а также 80-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики.

«Уничтожено более 200 [киевских] военнослужащих и 11 единиц бронетехники», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 по уничтожению техники и живой силы ВСУ.

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