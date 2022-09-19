Донецк, 19 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования произвели обстрел населённого пункта Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Широкой Балки со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:50 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы Донецкой Народной Республики продолжают двигаться вперед.