Донецк, 19 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным, в результате обстрела киевскими нацистами площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка погибли не менее 13 мирных жителей. Об этом 19 сентября сообщил донецкий мэр Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

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«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан», — написал он в своём сообщении.

Также мэр Донецка добавил, что число раненых в результате указанного обстрела города со стороны ВСУ в данный момент уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что российская армия ежедневно уничтожает до 250 киевских боевиков только на херсонском участке фронта спецоперации.