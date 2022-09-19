Москва, , 12:50 — REGNUM Требования Польши репараций от России — оголтелая русофобия и нездравый политический экстремизм. Об этом сегодня, 19 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дуда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в Варшаве, к сожалению, находится целый ряд политиков, которые вредят престижу своей страны и существенно осложняют контакты своей страны не только с Россией.

«В отношениях Польши и России уже трудно что-то усложнить, в них всё предельно усложнилось. Польша усложняет свои интересы со своими союзниками, имеется в виду Германия», — пояснил Песков.

ИА REGNUM ранее сообщало, Польше следует требовать репарации за ущерб от Второй мировой войны не только от Германии, но и от России, заявил польский президент Анджей Дуда.

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