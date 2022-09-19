Газни, Афганистан, 19 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В провинции Газни в Афганистане возросло число уголовных преступлений. Об этом сообщает газета «8 Собх».

publicdomainpictures.net Убийство

Всего за неделю в провинции было убито шесть человек и ещё двое похищены.

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Согласно местным источникам, в уезде Зана-Хан были зверски убиты женщина и четверо её детей, в собственном доме был зарезан 26-летний мужчина.

В районе «Навабад» города Газни были похищены двое детей, семи и девяти лет, их судьба пока неизвестна.

Также в городе Газни были угнаны пять мотоциклов.

В то же время пресс-служба губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни опубликовала бюллетень, в котором утверждается, что в связи с убийством женщины и её четверых детей арестованы два человека.