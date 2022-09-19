Варшава, 19 сентября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох потребовал от Германии объяснить слова канцлера Олафа Шольца о возможности пересмотра границы между двумя странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, чтобы вернуть «после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать глубоко поясняющие слова».

«Если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что это мы, это я, это правительство — являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься», — сказал он в эфире польского телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц намекнул Польше на пересмотр границ после требования Варшавы о репарациях.

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