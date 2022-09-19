Ереван, 19 сентября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Характер повреждений в Армении от обстрелов со стороны Азербайджана свидетельствует от том, что это была преднамеренная атака на гражданскую инфраструктуру. Об этом 19 сентября на «Общественном телевидении Армении» заявил министр территориального управления и инфраструктур республики Гнел Саносян.

Минобороны Армении Вооруженные силы Армении

Он отметил, что были повреждены почти 200 жилых домов, школы, административные здания, гостиницы, дороги, медицинский центр и газопровод. Также была повреждена ЛЭП, которая идёт в Иран. В течение десяти часов азербайджанские военнослужащие не давали её починить, мешая поставкам электроэнергии в Иран.

«Это сделано преднамеренно, потому что, можно было бы списать это на отклонение от назначенной мишени, если были бы атакованы одна — две цели», — сказал Саносян.

Министр сообщил, что восстановительные работы продолжаются.

Напомним, с 13 по 14 сентября на границе Армении и Азербайджана шли бои. Ереван заявил об «атаке» на армянскую территорию. Баку обвинил соседей в «масштабной провокации».