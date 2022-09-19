Волгоград, 19 сентября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. К работе в осенне-зимний период продолжают готовить коммунальную инфраструктуру Волгоградской области. Профильным организациям поручено провести пробную подтопку многоквартирных домов, сообщили ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе администрации региона.

Александр Колпаков ИА REGNUM На котельной

По данным губернатора Андрея Бочарова, готовность объектов ЖКХ и социальной сферы Волгоградской области к отопительному сезону составляет 81,9% при плановом значении на 1 сентября порядка 70%.

В случае похолодания власти согласны предусмотреть возможность более раннего, чем обычно, начала отопительного сезона не только на всех объектах социальной сферы, но и в многоквартирных домах.

Теплоснабжающими и теплосетевыми организациями поручено получить паспорта готовности к работе в отопительный период до 1 ноября, муниципальными образованиями — до 15 ноября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году отопительный сезон в регионе стартовал в середине октября и завершился в середине апреля 2022 года.