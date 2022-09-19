Москва, 19 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Россия будет приветствовать шаги, которые на деле ведут к нормализации ситуации между Арменией и Азербайджаном. Об этом 19 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Все, что не на словах, а на деле, и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому может способствовать нормализации отношений, стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться», — сказал Песков.

Он добавил, что временем будет понятно, могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия, как визит Пелоси в Армению.

Напомним, с 17 по 19 сентября Пелоси находится в Армении, где встречается в том числе премьером-министром республики Николом Пашиняном.