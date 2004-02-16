Москва, 19 сентября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Киевский режим бросил в атаку все свои резервы. Об этом 19 сентября заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

Это позволяет союзным силам России, ДНР и ЛНР уничтожать киевских боевиков и военную технику стран НАТО.

«Все силы, средства и резервы брошены на передовую. И сегодня они потихоньку размываются на передовой. Всё хорошо. Противник каждый день теряет очень большие ресурсы», — сказал Алаудинов.