Пекин, 19 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Буддийский храм, построенный и расширенный во времена династий Мин и Цин (1368-1911) в западной части Пекина, вновь открылся после пятилетней реконструкции, сообщает 19 сентября агентство Синьхуа.

(сс) Helena Статуя Будды

Храм Ваньшоу (Храм долголетия), доступный для посещения с 16 сентября, подвергся пятому масштабному ремонту в своей истории, отметил куратор Пекинского художественного музея Вань Дань. Построенный во времена правления императора Ванли из династии Мин (1368-1644), храм состоит из комплекса буддийских зданий, садов и императорских дворцов.

Ван сказал, что музей был закрыт в 2017 году, уступив место проекту реконструкции, который начался в 2018 году. В ходе реконструкции храма было отремонтировано более 10 000 квадратных метров площадей.

Ван сказал, что музей организовал в храме пять выставок с иллюстрированными фотографиями на темы истории храма Ваньшоу, наследия буддийских статуй, антиквариата, традиционной мебели, каллиграфии и живописи императорской семьи династии Цин (1644-1911).

«На выставках представлено боя из дерева и слоновой кости, а также императорские художественные коллекции. Почтилее 350 культурных реликвий и сокровищ, в том числе нефрит, фарфор, золото, лаки, издели 70% реликвий выставлены на всеобщее обозрение впервые», — сказал Ван.

В дополнение к ремонту исторических зданий и реликвий были созданы новые объекты, такие как цифровые дисплеи, книжный магазин и культурно-досуговое пространство. Ван сказал, что музей планирует добавить почтовое отделение и открыть больше выставочных залов для культурных реликвий, таких как традиционная китайская одежда и письменные принадлежности, фарфор, изделия из нефрита и древние монеты.