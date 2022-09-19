Москва, , 12:00 — REGNUM Сегодня, 19 сентября, в здание российского Министерства иностранных дел в Москве прибыл посол Франции в России Пьер Леви.

МИД Mid.ru

Отмечается, что посол Франции прибыл в МИД России для встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и с главами других иностранных дипломатических миссий.

Как сообщало ИА REGNUM. Россия сохраняет установку на миролюбивый внешнеполитический курс и продвигает объединительную региональную повестку дня, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

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