Вашингтон, 19 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Начатое при бывшем президенте США Билле Клинтоне расширение НАТО не имеет ничего общего с начатой Россией операцией по денацификации и демилитаризации бывшей УССР, об этом заявил он сам 18 сентября в эфире телеканала CNN.

Justin Ruckman Билл Клинтон

Ведущий телеканал Фарид Закария попросил ответить критикам политика Клинтона, при котором началась интеграция стран Центральной и Восточной Европы в НАТО. При нем к альянсу присоединились Чехия, Венгрия и Польша.

«Вы ошибаетесь», — сказал Клинтон.

«Когда я сделал то, что сделал, я предложил России не только особое партнерство с НАТО, но и перспективу возможного членства в НАТО, утверждая, что наши самые большие проблемы с безопасностью в будущем будут исходить от негосударственных сил или от авторитарных государств, которые могут заняться продажей химического, биологического и ядерного оружия террористическим группам», — добавил он.

Расширение произошло в годы, последовавшие за распадом Советского Союза в 1991 году. В 2004 году к НАТО присоединились еще семь восточноевропейских стран, в том числе прибалтийские государства Эстония, Латвия и Литва, которые ранее были частью Советского Союза.

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