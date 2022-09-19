Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:05 — REGNUM В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе Свердловской области завершились рейды по проверке общественного транспорта. Выявлено 77 нарушений, сообщили журналистам в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

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За три дня (15-17 сентября) сотрудники ГИБДД проверили 271 автобус. Наиболее частыми нарушениями стали управление неисправным транспортным средством, езда без диагностической карты и прав, а также нарушение правил перевозки пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за восемь месяцев 2022 года в Свердловской области по вине водителей автобусов произошли 60 аварий. В результате таких ДТП погиб один человек, ещё 75 получили травмы.

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