Москва, 19 сентября, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Отступая из населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная и Сватово киевские боевики постарались нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре, сообщил 19 сентября глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Сватово и далее по списку находятся полностью под контролем ЛНР и вооруженных сил республики», — написал он.

Мирошник добавил, что отступая из указанных населенных пунктов, киевские боевики «постарались нанести максимальный ущерб системе водо-, тепло- и энергоснабжения городов ЛНР».