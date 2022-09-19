Уфа, 19 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Башкирии, рассчитанный по методике МОТ, вернулся к досанкционному значению — 3,6%, повторив, свой исторический минимум, который фиксировался весной. Об этом 19 сентября сообщила министр семьи труда и соцзащиты населенияЛенара Иванова на оперативном совещании правительства региона в центре управления республикой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочие на реконструкции

Иванова отметила, что количество зарегистрированных безработных в регионе уменьшилось на две тысячи человек (22 тысяч до 20 тысяч человек).

Она также сообщила, что уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,17% до 1,05%. Снижение этого показателя зафиксировано в 44 муниципальных образованиях региона.

Иванова подчеркнула, что состояние рынка труда в Башкирии сейчас оценивается как стабильное.

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