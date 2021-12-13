Уфа, 13 декабря, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Уровень безработицы по Башкирии достиг своего исторического минимума. Об этом 13 декабря сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочий

По ее словам, уровень безработицы в республике на 1 ноября составил 3,8%, снизившись с начала года в 1,6 раза.

«За 30 лет такое низкое значение количества безработных было зафиксировано только в 1993 году, когда уровень общей безработицы составил в среднем за год 4,3%, и в 2019 году, когда показатель был в среднем за год 4,4%», — заявила Иванова.

По словам главы региона Радия Хабирова, исторический минимум безработицы — это важнейший индикатор восстановления экономики региона.

Он отметил, что фактически количество рабочих мест в республике увеличилось, поэтому теперь нужно смотреть на их качество и зарплату.