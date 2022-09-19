Донецк, 19 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 53 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Gov.ua РСЗО «Ураган»

«За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны [киевских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР была выпущена в общей сложности 251 единица различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Ураган»; артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм; минометы калибра 120 мм и танки.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Железная Балка, Широкая Балка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка Еленовка и Докучаевск.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября более 100 вынужденных переселенцев с территории б. УССР, преимущественно из Харьковской области прибыли во Владимирскую область.