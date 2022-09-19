Тампере, Финляндия, 19 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Американский актёр Брэд Питт на выставке в галерее в финляндском городе Тампере представил ряд авторских произведений. Об этом сообщает TMZ.

Цитата из трейлера Брэд Питт в фильме «Быстрее пули» режиссёра Дэвида Литча

В рамках выставки артист представил девять различных предметов — бронзовую скульптуру, углеродные фигуры, пули-ловушки, кристаллизованные в платиновом кремнии, а также миниатюру дома из древесной коры. Отмечается, что сам Питт лично не присутствовал на показе.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джордж Клуни, Брэд Питт и Мэтт Дэймон сыграют в ленте «Четырнадцать друзей Оушена». Режиссёром фильма выступит Стивен Содерберг, ранее снявший трилогию о криминальной деятельности Дэнни Оушена и его команды аферистов.