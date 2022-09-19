Китай остро отреагировал на заявление Байдена о помощи Тайваню
Пекин, 19 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Заявление президента США Джо Байдена о помощи Тайваню в случае атаки вызвало у Пекина острое недовольство и решительный протест. Вашингтону сделано строгое представление, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин 19 сентября на брифинге.
Она подчеркнула, что заявления американской стороны грубо нарушают принцип «одного Китая» и положения трёх совместных китайско-американских коммюнике. Речь также идёт о серьёзном нарушении важного обязательства США не поддерживать независимость Тайваня и ложном сигнале сепаратистским силам, которые выступают за независимость острова.
«Китай выражает острое недовольство и решительный протест и уже сделал США строгое представление», — сказала Мао Нин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден пообещал защиту Тайваню в случае «беспрецедентного нападения» со стороны КНР. При этом он заявил, что США не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, хотя и сотрудничают с островом.
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