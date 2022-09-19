Пекин, 19 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Заявление президента США Джо Байдена о помощи Тайваню в случае атаки вызвало у Пекина острое недовольство и решительный протест. Вашингтону сделано строгое представление, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин 19 сентября на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Она подчеркнула, что заявления американской стороны грубо нарушают принцип «одного Китая» и положения трёх совместных китайско-американских коммюнике. Речь также идёт о серьёзном нарушении важного обязательства США не поддерживать независимость Тайваня и ложном сигнале сепаратистским силам, которые выступают за независимость острова.

«Китай выражает острое недовольство и решительный протест и уже сделал США строгое представление», — сказала Мао Нин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден пообещал защиту Тайваню в случае «беспрецедентного нападения» со стороны КНР. При этом он заявил, что США не поощряют Тайвань к обретению независимости от Китая, хотя и сотрудничают с островом.

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