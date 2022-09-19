София, 19 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. К ликвидации самого масштабного в новейшей истории Болгарии шторма, обрушившегося на юго-восток страны, будут привлечены армейские подразделения. Об этом 19 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в болгарском минобороны.

PavelD Болгария

По некоторым данным, в ближайшее время в регион стихийного бедствия направятся бригады военных инженеров и солдат. В восстановительных работах планируется использовать тяжелую технику.

Другой информации нет.

Напомним, в результате сильного шторма в Бургасской области 17–18 сентября была частично уничтожена туристическая инфраструктура на Черноморском побережье, обесточены десятки населенных пунктов. Сообщается о нескольких погибших местных жителях и многочисленных разрушениях зданий.