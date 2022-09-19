После обстрела ВСУ в Валуйках заново отстроят девять частных домов
Белгород, 19 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Девять частных домов будут отстроены заново в пострадавших от обстрела ВСУ Валуйках Белгородской области. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона 18 сентября объехал приграничные районы и побывал в пунктах временного размещения, куда отселили жителей. В Валуйках разрушения различной степени тяжести выявлены в 72 домовладениях, ещё девять восстановлению не подлежат. Власти заново их отстроят.
В селе Красный Хутор повреждены 30 домовладений, а также местный дом культуры. Снести и построить вновь предстоит два частных дома.
Как сообщало, на минувшей неделе приграничные белгородские сёла обстреливались каждый день с территории б. УССР. СК возбудил уголовные дела.