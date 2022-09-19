Белгород, 19 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Девять частных домов будут отстроены заново в пострадавших от обстрела ВСУ Валуйках Белгородской области. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

Глава региона 18 сентября объехал приграничные районы и побывал в пунктах временного размещения, куда отселили жителей. В Валуйках разрушения различной степени тяжести выявлены в 72 домовладениях, ещё девять восстановлению не подлежат. Власти заново их отстроят.

«На сегодняшний день это, наверное, самые тяжелые последствия от обстрела со стороны территории бывш. УССР] после города Белгорода 3 июля. Проговорил на месте с жителями разрушенных домом о том, как и чем будем помогать. Как и раньше, договариваемся с жителями, что ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что всё восстановлено в полном объёме и претензий нет. Это же правило касается и личного транспорта», — пояснил губернатор.

В селе Красный Хутор повреждены 30 домовладений, а также местный дом культуры. Снести и построить вновь предстоит два частных дома.

Как сообщало, на минувшей неделе приграничные белгородские сёла обстреливались каждый день с территории б. УССР. СК возбудил уголовные дела.