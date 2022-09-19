Москва, 19 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Невнятная и несамостоятельная политика еврокомиссии привела к невиданному ранее бегству капитала из Европейского союза в США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«В случае продолжения существующей жесткой денежно-кредитной политики ЕЦБ до конца года наиболее реалистичным выглядит сценарий падения экономики еврозоны на 0,9%, — сказал он. — Перед ЕС стоят зима, нормирование потребления энергии, грядущая рецессия и невиданная в истории континента жесткая денежно-кредитная политика ЕЦБ. А невнятная и несамостоятельная политика еврокомиссии привела к невиданному ранее бегству капитала из ЕС в США. Финансовые управляющие вывели 3,4 миллиарда долларов из европейских фондов акций только за первую неделю сентября, в результате чего общий отток капитала за последние шесть месяцев достиг невиданных ранее 83 миллиардов долларов. В целом ситуация с финансовыми активами в Европе выглядит более мрачной, чем в других частях мира. Отток международных инвестиций, ориентированных на ЕС, является самым большим как минимум за 15 лет, в то время как такие регионы, как США, продолжают привлекать инвесторов».

По его словам, в 2022 году в глобальные фонды перетекло более 166 миллиардов долларов.

«По мнению инвесторов, финансовые рынки США имеют большие относительные преимущества по сравнению с европейскими. ЕС более подвержен стагфляционному шоку, который усугубляется геополитической напряженностью, зависимостью региона от импорта российских энергоресурсов и несамостоятельной политикой Брюсселя», — сказал профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года странам ЕС потребуется сохранять поставки газа из России или срезать его потребление.