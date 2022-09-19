Вашингтон, 19 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не против принять участие в еще одних выборах главы Белого дома, однако «окончательного решения» он пока не принял, об этом 79-летний американский лидер заявил в интервью, вышедшем 18 сентября, сообщает The Hill.

Whitehouse.gov Джо Байден

«Послушайте, мое намерение, как я сказал для начала, состоит в том, что я снова буду баллотироваться», — сказал Байден. — Но это всего лишь намерение. Но твердо ли я решил баллотироваться снова? Это еще предстоит выяснить».

Байден и его советники неоднократно заявляли, что он намерен баллотироваться в 2024 году, когда ему будет 81 год. В администрации Байдена не стали говорить конкретно, будет ли Байден добиваться переизбрания, что, по словам президента США, отчасти связано с законами о финансировании избирательной кампании, которые требуют от него раскрывать информацию о донорах и ограничивать сбор средств после того, как он официально объявит о своей кандидатуре.