Париж, , 09:48 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой отправился в Великобританию, чтобы лично проститься с королевой Елизаветой II в Вестминстерском дворце, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон Kremlin.ru

«Это был прием, на котором мы пришли отдать дань уважения королевской семье и собраться в Вестминстерском дворце, как это делают многие люди, чтобы попрощаться перед завтрашней церемонией», — заявил президент Франции.

Глава французского государства поклонился останкам в Вестминстер-холле, куда также приходили в течение дня президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Гваделупы, являющейся заморской территорией Франции, будет объявлен режим природной катастрофы.

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