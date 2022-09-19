Мэр Кемерова досрочно покидает пост
Кемерово, 19 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Мэр Кемерова Илья Середюк займёт должность председателя правительства Кемеровской области. Об этом на аппаратном совещании 19 сентября сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.
«Мы видим, как преображается столица северной агломерации Кузбасса. В этом, несомненно, большая заслуга главы города, — сказал Цивилёв.- Уверен, что Илья Владимирович справится с возложенными на него обязанностями».
Он поручил в «кратчайшие сроки» начать процедуру досрочного прекращения полномочий главы города Кемерово, а также проработать включение глав Кемерова и Новокузнецка в состав президиума правительства Кузбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Кузбасса Сергей Цивилёв неоднократно публично отчитывал глав городов, в том числе и мэра Кемерова.
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