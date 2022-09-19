Таллин, 19 сентября, 2022, 09:29 — ИА Регнум.

geralt Учитель

По данным Союза работников сферы образования, уже через несколько лет школы Эстонии могут недосчитаться 5 000 учителей. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV+ в своем репортаже.

Причин несколько, и все они носят стратегический характер: старшее поколение уходит на пенсию, молодые педагоги приходят в меньшем количестве, но многие из них вскоре меняют работу, не выдержав нагрузки и не видя для себя перспектив на будущем. Многие русскоязычные учителя уходят, так как требование знания госязыка на высшую категорию подходит не всем.

По словам учителя истории Павла Алонова, если у учителя 22-24 контактных урока в неделю, то его ставка «чистыми» составляет около 1 200 евро. «Это если учитель работает в таких нормированных условиях. Но, как правило, чтобы заработать больше, учителя берут дополнительную нагрузку, то есть они работают не 22 часа в неделю, а берут 30, 35 контактных часов, у многих такая нагрузка», — признал учитель.

Плюс вдобавок к этому берут классное руководство, за которое надбавка составляет 130 евро «брутто» в месяц. По его словам, это очень большая нагрузка, из-за которой многие педагоги «сгорают» раньше времени.

Работать с дополнительной нагрузкой учителям приходится не только из-за нехватки денег, но еще и потому, что в школах катастрофически не хватает учителей. В Паэской гимназии Таллина в две смены, с утра до вечера, учатся 1 313 детей. Классов не хватает, поэтому во дворе построили дополнительные, модульные.

Но найти новых хороших педагогов становится все труднее, констатирует СМИ.