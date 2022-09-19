Курск, 19 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате урагана в Курске. По факту гибели людей проводятся доследственные проверки, их ход и результаты взяла на контроль прокуратура региона. Об этом сообщили 19 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

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Предварительно установлено, что один из погибших — мужчина 50-60 лет, на него обрушилось дерево. Мальчик 2002 года рождения погиб в результате ранения осколком стекла от разбитого сильным порывом ветра окна, тело подростка было найдено в общежитии.

Также прокуратура проследит за соблюдением прав граждан, пострадавших от последствий урагана в Курской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате урагана 18 сентября в Курской области без света осталось более 80 населённых пунктов. На 19 сентября также прогнозируется сильный порывистый ветер.