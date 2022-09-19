Пекин, 19 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Бывший генеральный директор компании China Railway Corp., Шэн Гуанцзу был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) за злоупотребление властью в личных целях, когда он работал в Главном таможенном управлении, а также в China Railway Corp., сообщает 19 сентября газета Global Times.

23yy.com Юань

Наказание было вынесено после расследования в отношении Шэна Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией, одобренного Центральным комитетом КПК, согласно заявлению, опубликованному высшим органом по борьбе со взяточничеством. В заявлении, опубликованном организацией по борьбе с взяточничеством, говорилось, что Шэн утратил свои идеалы и убеждения и ему не хватает политической осведомленности. Шэн сопротивлялся расследованию и занимался суеверной деятельностью.

Пренебрегая партийным кодексом бережливости из восьми пунктов, Шэн принимал банкеты, приглашения на экскурсии и подарки, которые могли поставить под угрозу его беспристрастность при исполнении служебных обязанностей. Он также злоупотреблял своей властью, чтобы добиваться льгот для других, например, при продвижении по службе должностных лиц и найме рабочего персонала.

Шэн также потворствовал своим родственникам в осуществлении деятельности, которая нарушала дисциплину и законы. Он злоупотреблял своей властью ради получения льгот, когда работал чиновником на таможне, а также на Китайской железной дороге. Он злоупотреблял своей властью, чтобы добиваться выгод для других в бизнесе и проектах, и незаконно получал взамен огромные суммы денег и ценностей.

Шэн серьезно нарушил партийную дисциплину и совершал служебные правонарушения. Он подозревается в получении взяток, говорится в заявлении. В соответствии с партийными уставами и законами было принято решение исключить Шэна из партии, конфисковать его незаконные доходы и передать дело Шэна на судебное разбирательство.