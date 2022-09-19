Донецк, 19 сентября, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли шесть человек. Об этом 19 сентября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск — ред.) 18 сентября до 08.00 19 сентября, в результате обстрелов [киевских боевиков] на территории Донецкой Народной Республики погибли шесть человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще 21 мирный житель получил при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые бандеровские формирования снова подвергли обстрелу Киевский район Донецка.