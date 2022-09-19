Вашингтон, 19 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса закончилась, об этом заявил президент США Джо Байден в опубликованном 18 сентября интервью, сообщает The Hill.

(сс) D. Myles Cullen. defense.gov Джо Байден

«Пандемия закончилась», — заявил Байден в интервью передаче «60 минут».

«У нас все еще есть проблема с COVID-19. У нас еще чертовски много работы. Это так, но пандемия закончилась. если вы заметили, никто не носит маски. Кажется, все в довольно хорошей форме. И поэтому я думаю, что всё меняется. И я думаю, что это прекрасный пример этого», — добавил он.

По данным New York Times, в Соединенных Штатах по-прежнему регистрируется в среднем более 400 смертей от COVID-19 в день, а с начала пандемии в начале 2020 года от вируса умерло более 1 миллиона американских граждан.