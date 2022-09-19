Москва, 19 сентября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Ключевым событием для валютного рынка 16 сентября было заседание Банка России, на котором регулятор снизил ключевую ставку на 50 б. п., до 7,5% годовых, заявил корреспонденту финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

wilhei Рубли

К решению понизить ставку подтолкнули низкие темпы прироста потребительских цен. Динамика деловой активности оказалась лучше, чем ожидал регулятор. Рост экономики сдерживался внешними условиями.

Рубль никак не отреагировал на решение ЦБ, так как оно совпало с ожиданиями рынка. Для рубля смягчение денежно-кредитной политики — негативный фактор, поэтому будет оказывать понижательное давление на него до конца 2022 года.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, текущий валютный курс в большей степени зависит от торгового баланса, то есть соотношения экспорта и импорта. Таким образом, будущие перспективы курса рубля будут зависеть от изменения баланса между спросом и предложением на иностранную валюту.

По итогам дня рублевые пары закрылись разнонаправленно. Пара доллар/рубль повысилась на 0,79%, до 60,27 руб., евро/рубль — на 0,05%, до 59,81 руб. Пара фунт/рубль снизилась на 2,50%, до 70,19 руб., юань/рубль — на 0,29%, до 8,54 руб.

До конца года осталось три заседания. На пресс-конференции Эльвира Набиуллина заявила, что условия для снижения ставки сузились. Проинфляционные риски выросли. Перед Новым годом ожидается повышение потребительских цен.

То, что люди сберегали летом, могут начать тратить осенью и в декабре. Также рынок ожидает обнародования обновленного бюджетного правила, что ударит по рублю.

На конец года ключевая ставка ЦБ РФ может достигнуть 7%. Думаю, что ЦБ воздержится от существенного снижения ставки в последующие три заседания 16 декабря. 28 октября и 8 ноября, максимум регулятор может снижать ставу по 25 базисных пунктов.

Сегодня, 19 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $91,92 за баррель. Доллар укрепляется с открытия новой недели, тогда как фьючерсы на американские индексы снижаются.

Спрос на рисковые активы остается низким. Утренняя сессия открылась небольшим ростом по рублю. Пара доллар/рубль продолжает торговаться в боковом тренде около 60 рублей.

На данный момент нет факторов, которые бы могли вытолкнуть курсы из сформированных диапазонов.

Резкие ценовые колебания стоит ожидать после обнародования новых параметров бюджетного правила, а также после введения потолка цен на российскую нефть. Рубль сейчас получает поддержку от налогового периода и экспортеров.

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