19 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Интернет-пользователи считают, что просьбу певицы Аллы Пугачёвой о признании её иноагентом нужно срочно удовлетворить.

Татьяна Иващенко, , 08:35 — REGNUM Огромный поток комментариев в соцсетях вызвала просьба певицы Аллы Пугачёвой о признании её иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

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В том числе обсуждение развернулось в телеграм-каналах. Пользователи подчеркнули, что, раз уж Пугачёва так стремится в иноагенты, её просьбу надо удовлетворить. Особенно подписчиков задело её не соответствующее действительности высказывание об «иллюзорных целях» спецоперации. Они подчеркнули, что цель СВО — защита мирных граждан Донбасса от нацистского киевского режима, борьба с неонацизмом и бандеровщиной.

«Почему-то ничего другого от неё и не ожидал», — пишет В. Р.

«Хватит из Пугачёвой делать культ. Она показала себя во всей красе!» — отметила Елена.

«Ну если женщина хочет, нужно пойти навстречу», — иронизирует Ольга Д.

«От этой семьи уже давно накопилась усталость», — подчеркнула Ольга Т.

«Забрать награды и послать… к мужу», — комментирует Юлия Д.

«Надо уважить бабушку, особенно если так просит…» — смеётся К.

«Зачем от мужа уехала, если хочет с ним вместе в рядах? Приехала попиариться, лишь бы не забвение! Алла, лучше дальше пой романсы или проговаривай», — призывает ещё один пользователь.

«Срочно нужно удовлетворить просьбу — желание надо исполнять», — считает Наталья.

«Странная она, эта Алла… Борьба с фашизмом — иллюзорная цель? Если не хочет ехать в Донбасс, пусть хоть телеграм почитает, глаза свои раскроет. В любой киевский паблик пусть зайдёт да посмотрит, как там нас убивать и резать собираются», — комментирует Юлия.

Призыв убивать русских на бывшей базе националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Никита Третьяков © ИА REGNUM

«А какую страну она называет любимой?» — интересуется Марат.

«Ожидать от таких людей какого-либо понимания ситуации бесполезно, давить надо на самое больное — на заработки», — предлагает Мария.

«Полгода её не слышно, не видно было. Пиару захотелось дамочке. Так вот, не нужно ей в этом помогать. Забыть! Вот что для них страшно — забвение!» — считает Татьяна Г.

«Надо поддержать женщину в её желании и всем миром обратиться в Минюст!» — подытожил обсуждение А.

Как сообщало ИА REGNUM, Пугачёва попросила Минюст зачислить её в реестр иностранных агентов. Соответствующее обращение она разместила 18 сентября на своей странице в одной из соцсетей. Певица выразила солидарность со своим супругом Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), не так давно зачисленным в реестр иноагентов.

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