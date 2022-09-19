Вашингтон, 19 сентября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Американские вооруженные силы защитят Тайвань от «беспрецедентного нападения», об этом заявил президент США Джо Байден в интервью, опубликованном 18 сентября, сообщает The Hill.

(сс) The White House Джо Байден

Во время беседы с главой Белого дома ведущий передачи «60 минут» Скотт Пилли спросил, будет ли Вашингтон защищать остров в случае нападения со стороны Китая, на что Байден ответил утвердительно.

«Да, в случае беспрецедентного нападения», — подчеркнул американский президент.

Комментируя заявление Байдена, пресс-служба Белого дома отметила, что в его высказываниях нет ничего нового.

«Президент говорил об этом раньше, в том числе в Токио в начале этого года. Он также ясно дал тогда понять, что наша политика в отношении Тайваня не изменилась», — указал пресс-секретарь.

В мае Байден, заявив, что США будут защищать Тайвань военными средствами в случае вторжения Китая, вызвал гнев Пекина.