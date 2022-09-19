Пекин, 19 сентября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Китайская марсианская миссия «Тяньвэнь-1» предоставила убедительные свидетельства наличия жидкой воды и даже океанов на поверхности Красной планеты, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

JPL - NASA Поверхность Марса

Китайские исследователи провели всестороннее изучение типичных форм рельефа в районе посадки, включая вогнутые конусы, ударные кратеры и канавки, и выявили значительную связь между образованием гребней и водной активностью.

С помощью изображений с камер и спектральных данных исследователи обнаружили водоносные минералы в пластинчатых породах твердой коры вблизи места посадки, что доказало, что около одного миллиарда лет назад в районе посадки было много жидкой воды.

Объединив изображения с камеры с движущимися колеями марсохода и другой информацией, исследователи также обнаружили, что почва в зоне посадки обладает огромной несущей способностью и низкими параметрами трения.

Эти новые результаты показывают влияние деятельности ветра и воды на геологическую эволюцию и изменения окружающей среды на Марсе. Это убедительно подтверждает гипотезу о том, что на марсианской Равнине Утопия когда-то был океан. Это также обогащает человеческое научное понимание геологической эволюции и изменений окружающей среды на Марсе.

Кроме того, исследователи также использовали данные разведки «Тяньвэнь-1» для получения нескольких выдающихся научных достижений, в том числе установления взаимосвязи между плотностью горных пород на поверхности Марса и степенью эрозии поверхности, распределением ионов и нейтральных частиц в околомарсианской космической среде и гравитационным полем Марса.