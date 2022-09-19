Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 19 сентября, 2022, 06:36 — ИА Регнум. В Ростовской области вандалы устроили погром на новом кладбище в Каменске-Шахтинском. Об этом сообщил очевидец.

Http://www.gradkostroma.ru Кладбище

«Приехал на кладбище и был просто обескуражен. Как можно было так поступить с памятниками?» — поделился видеокадрами с места происшествия читатель местной газеты «ПИК».

На кадрах мужчина запечатлел не менее десяти надгробий, которые были разрушены злоумышленниками. Вандалы не тронули лишь ограды.