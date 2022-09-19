Соледар, ДНР, 19 сентября, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Жители подконтрольного Киеву Соледара (город в Бахмутском районе Донецкой области б. УССР — прим. ИА REGNUM) отказываются эвакуироваться, пишет корреспондент газеты The New York Times Джеффри Геттлман. По его словам, между населением и киевскими военными царит недоверие.

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«Войска не доверят людям, люди не доверяют войскам. Никто никому не доверяет», — заявил корреспондент.

Как сообщало ИА REGNUM, недоверие достигло такой степени, что даже глава подконтрольной Киеву Николаевской областной администрации Виталий Ким сбежал из Николаева в Одессу, опасаясь ударов.

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