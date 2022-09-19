Тайбэй, , 06:19 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 14:44 по пекинскому времени в уезде Хуалянь на востоке Тайваня, в результате чего один человек погиб и несколько получили ранения, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

Землетрясение Zeml.info

По острову прокатилась сильная дрожь. Рабочий цементного завода в эпицентре, городе Юйли, получил ранения и скончался по прибытии в больницу. Трехэтажное здание в Юйли, на первом этаже которого находился круглосуточный магазин «7-ELEVEN», обрушилось, в результате чего четыре человека оказались в ловушке. Примерно через три часа все четыре человека, включая пятилетнюю девочку, были спасены в целости и сохранности, сообщают местные СМИ.

Вагон поезда был перевернут упавшим навесом на железнодорожной станции, в то время как в результате двух переломов моста пострадали три человека. Позже они были спасены. Более 400 туристов застряли в горной местности в Юйли. Другие несчастные случаи включают задержку поездов и перебои в подаче электроэнергии, и в настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий.

Несколько городов в Хуаляне и Тайдуне объявили, что все работы и школы будут приостановлены в понедельник. По данным Китайского сейсмологического центра (CENC), очаг находился по координатам 23,15 градуса северной широты и 121,30 градуса восточной долготы, на глубине 10 км.

Землетрясение магнитудой 6,5 сотрясло остров в 21:41 по пекинскому времени 17 сентября, за которым последовало более 100 подземных толчков. По данным CENC, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в уезде Тайтун в 13:19, а землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Хуаляне в 17:39 по пекинскому времени 18 сентября.