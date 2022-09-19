Осло, 19 сентября, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Великобритания не получит необходимые ей объёмы газа из Норвегии из-за летней жары. Об этом заявил британской газете Express главный аналитик консалтинговой компании Verisk Maplecroft Торбьорн Солтведт.

ИА REGNUM Газ

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«В Норвегии слишком низкий уровень воды в некоторых водохранилищах из-за засушливого лета привел к остановкам гидроэлектростанций, поэтому стране пришлось высвобождать собственные запасы газа», — отметил он.

Это означает сокращение экспортных поставок. В итоге проблемы возникнут у европейских стран, которые рассчитывали на газ из Норвегии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании прорабатывают различные варианты действий в случае дальнейших сокращений поставок российского газа на мировые рынки. Один из них предполагает кратковременное отключение газа в стране в январе 2023 года.