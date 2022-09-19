Санкт-Петербург, 19 сентября, 2022, 04:19 — ИА Регнум. В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил финансовый иск к крупному налогоплательщику Ленобласти, который ранее жаловался в суде на своё тяжёлое финансовое положение, — АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Речь идёт о почти 824 млн рублей, но само исковое заявление ещё суд не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск от АО «Мурмансельдь 2» поступил в суд 16 сентября 2022 года. Истец требует взыскать с ответчика 823 951 052,6 рубля.

Напомним, в сентябре 2022 года «Пелла», чья история насчитывает более 200 лет, уже проиграла один спор с кредитором. В пользу ростовского НИИ связи из Таганрога было взыскано более 21,9 млн рублей. Также до этого в пользу компании «Звезда» суд взыскал свыше 17 млн рублей. Вердикты могут быть обжалованы.

Один из самых старых судостроительных активов России — завод «Пелла» — в одном из дел, где выступал ответчиком, отмечал своё тяжелое финансовое положение.