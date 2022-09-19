Рига, 19 сентября, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Посольство России в Латвии заявило о том, что для жителей РФ на границе установлены особые требования, позволяющие отказать или вносить людей в чёрный список. Граждан просят подписать специальное заявление, сообщили в дипломатическом представительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

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«Предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список», — отметили в посольстве.

Такие требования там назвали вопиющими и подчеркнули, что решение о пропуске российских граждан через границу принимается только латвийскими компетентными службами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Латвии обсуждают достоверность фотографии таблички из автобуса в Риге, где говорится, что для русскоговорящих людей предусмотрены места на задней площадке. В латвийском сейме проверяют, не является ли это объявление фейком.