Вашингтон, 19 сентября, 2022, 01:59 — ИА Регнум. Известный журналист, инсайдер и автор Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил, что выложенные в сеть видео с демонстрацией игрового процесса GTA VI являются подлинными. Об этом он сообщил 18 сентября на своей странице в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Шрайер написал, что он, в общем-то не особо сомневался в подлинности этих роликов, но всё же обратился к своим источникам в Rockstar, которые подтвердили, что компания действительно допустила утечку данных. «Конечно, кадры ранние и незаконченные. Это одна из крупнейших утечек в истории видеоигр и настоящий кошмар для Rockstar Games«, — отметил Шрайер.

Напомним, Rockstar Games официально анонсировала шестую игру серии GTA в феврале 2022 года. Ранее в Сеть выложили несколько десятков роликов, в которых зрители могут видеть сеттинг (мир игры) GTA VI и двух главных героев: Джейсона и Люсию. Сообщается, что исходный код игры выложил в сеть некий хакер, по неподтверждённой пока информации — это тот же человек, который ранее взломал систему компании Uber.