Вашингтон, , 01:49 — REGNUM США и НАТО не собирались угрожать России, заявил в интервью телеканалу CNN экс-президент США Билл Клинтон. Вспоминая о разговорах со своим коллегой Борисом Ельциным по поводу продвижения НАТО на восток, он также сказал, что предлагал России «не только особое партнерство с НАТО, но и перспективу возможного членства в НАТО».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Клинтон также вспомнил, о реакции Ельцина на вопрос о вероятности удара США по России. Российский лидер того времени ответил отрицательно, но с отсылкой к исторической памяти граждан России, где присутствуют Гитлер и Наполеон.

Клинтон это признал, заявив, что исторические представления о России, в свою очередь, связаны с такими правителями, как Иван Грозный, Петр I и Екатерина II, когда российское государство «контролировало своих соседей».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Клинтон предлагал своим российским коллегам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления России в НАТО, экс-президент США заявил 9 апреля 2022 года изданию Atlantic. По его словам, США не старались изолировать Россию, но тем не менее, считали правильным осуществлять дальнейшее расширение НАТО на восток, вопреки протесту.

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