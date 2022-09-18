Курск, 19 сентября, 2022, 00:37 — ИА Регнум. В Курске растёт число жертв урагана, бушевавшего в городе 18 сентября. Помимо студента, скончавшегося от ранения стеклом, попавшим в область живота, дерево смертельно травмировало пешехода на улице, сообщила администрация Курской области. Проводится доследственная проверка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

Тем временем кадры разрушений массово публикуют в социальных сетях. Разгул стихии пришелся на вечер 18 сентября: на одном из них видно торнадо у села Ольговка. Без электричества остались 87 населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, фрагментом дерева было повреждено окно общежития, расположенного на 3-ем Промышленном переулке в Курске. Осколок стекла попал в область живота подростка.

В МЧС предупредили, что ветер с порывами до 22 м/с сохранится в области до 19 сентября.

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