Милан, Италия, , 23:46 — REGNUM 18 сентября в Милане на стадионе «Сан Сиро» футбольный клуб «Милан» в матче седьмого тура итальянской Серии А 2022/23 потерпел минимальное поражение от неаполитанского «Наполи» со счетом 1:2.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Забитыми мячами в составе «Наполи» отметились Маттео Политано (55’ пенальти) и Джованни Симеоне (78’ Мариу Руй). Единственный гол «россонери» на экваторе второй половины забил французский центрфорвард Оливье Жиру после передачи Тео Эрнандеса.

Составы команд:

«Милан»: Меньян, Калабрия (Дест, 46’), Томори, Кьер (Калюлю, 46’), Эрнандес, Беннасер, Тонали, Крунич (Диас, 66’), Салемакерс (Мессиас, 66’), де Кетеларе (Адли, 82’), Жиру.

«Наполи»: Мерет, Джэ, Руй (Оливейра, 90’), Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньский (Эльмас, 87’), Лоботка, Замбо-Ангисса, Политано (Зербин, 66’), Кварацхелия (Ндомбеле, 87’), Распадори (Симеоне, 66’).

«Наполи», одержав пятую победу в сезоне и набрав 17 очков, по итогам тура поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» с 14-ю очками опустился на пятую позицию.