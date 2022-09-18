Курск, , 23:11 — REGNUM Электроснабжение было нарушено в пяти муниципалитетах Курской области в результате прохождения грозового фронта по территории этого региона. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что электроснабжение было нарушено в Кореневском, Глушковском, Льговском, Хомутовском районах, а также в г. Курске, в зону отключения попали 20 населенных пунктов, 739 домов, 1186 человек.

Отмечается, что было зафиксировано падение 18 деревьев и повреждение кровель 13 жилых домов и четырех социально-значимых объектов., из-за непогоды погиб один человек.

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