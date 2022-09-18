Донецк, , 22:13 — REGNUM В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны ВСУ за текущие сутки погибли пять человек, еще 15 получили ранения. Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По состоянию на 21:00 (совпадает с московским) общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 18 сентября составляет 20 человек (пять погибли, 15 ранены), — говорится в сообщении. — Информация продолжает поступать».

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Ясиноватой и Минеральному снаряды натовского калибра.