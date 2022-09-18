Париж, 18 сентября, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Режим стихийного бедствия намерены ввести во французском заморском департаменте Гваделупа в связи с ураганом «Фиона». Об этом 18 сентября сообщил президент ФранцииЭммануэль Макрон на своей странице в социальной сети.

Ураган

Он сообщил, что после урагана «Фиона» его мысли унеслись к Гваделупе.

«Будет объявлен режим стихийного бедствия и выделены средства на оказание помощи», — сообщил он.

Макрон также сообщил, что в заморский департамент будет отправлен представитель правительства.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что шторм «Фиона» усилился до урагана первой категории.

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